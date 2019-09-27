«Активное долголетие»: где пенсионерам бесплатно позаниматься в Балашихе

В Балашихе подготовят пять площадок, где будут проводить мероприятия по программе «Активное долголетие». Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы организовали в Балашихе пять площадок для проведения мероприятий, направленных на поддержку активного образа жизни наших пенсионеров. Всего в городском округе проживает порядка 93 тысяч граждан пожилого возраста, в программе „Активное долголетие“ из них участвуют около двух тысяч человек. Надеемся, что с появлением новых площадок, активных граждан пожилого возраста станет в нашем городе намного больше», — сказал Сергей Юров.

Так, центральными площадками станут Центральная городская библиотека имени Тютчева, Центральная библиотека имени Андрея Белого, культурно-досуговый центр «Подмосковные вечера», дом культуры «Саввино», а также управление социальной защиты населения Балашихи.

«Все пять площадок находятся в хорошем состоянии. Там жители Балашихи смогут посетить курсы компьютерной грамотности, творческие секции, заняться дыхательной гимнастикой», — добавил Сергей Юров.

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Программа «Активное долголетие» разработана Министерством социального развития Московской области. Благодаря ей пенсионеры могут бесплатно посещать досуговые и спортивные центры, проходить обучающие курсы и участвовать в волонтерских проектах.