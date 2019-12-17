Активная навигация мешает развитию пляжей на Москве-реке

Елисеев пояснил, что во многом это обусловлено параметрами самой реки, а так же возникают проблемы из-за большого количества водного транспорта. За последнее время популярность речных прогулок заметно возросла.

«Из-за того, что Москва-река имеет определенные свои геометрические параметры, которые невозможно расширить, достаточно сложно на воде сделать зоны рекреационные, где можно купаться, потому что это будет мешать навигации, но используя такие популярные места, как Щукинская губа, Серебряный бор, то, прежде всего они будут рассматриваться как пляжные места, потому что это популярное место у москвичей как пляжная зона», — сказал Елисеев.

Также он добавил, организовать купальные места в центральной части города сложно из-за большого количества речного транспорта. Елисеев добавил, что у московских властей есть планы по облагораживанию территории Серебряного бора.

«Достаточно давно никто не занимался развитием этой территории. На такие вещи смотришь всегда с придыханием. Это очень знаковое место для москвичей. Определенные проработки есть. Место очень популярное, оно не должно, мне кажется, изменить своего функционала», — заметил Елисеев.

Также глава департамента рассказал, что в планах есть постройка спортивной рекреационной зоны с теннисными кортами на территории Северного речного вокзала.