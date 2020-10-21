Пьяный таксист в Кировской области пытался скрыться от активистов «Ночной патруля» и сотрудников ГАИ, но не удалось. Теперь ему грозит лишение прав.

Активисты движения «Ночной патруль» осматривали улицы, когда заметили «Рено Логан» с наклейками такси и номером 895. Водитель машины уже попадал в «синий список», но в прошлый раз его не удалось поймать. Общественники засняли, как машина проехала вокруг дома на Пролетарской улице, и отправились общаться с водителем.

Мужчина отвернул лицо от камеры, а потом и вовсе попытался убежать. Он даже не закрыл свою машину. Водитель направился к подъезду дома, поднялся на несколько этажей, но был настигнут активистами. После короткой беседы с общественниками таксист снова бросился в бега. Только на этот раз на улице его ждали сотрудники ГАИ.

Стражам правопорядка таксист заявил, что не находился за рулем машины. Однако его слова опровергла видеозапись, которую успели сделать активисты. На вопрос, зачем вообще мужчина убегал, раз он не вел машину, тот ответил, что испугался.

Также водитель настаивал на том, что он сотрудник прокуратуры Кировской области и возит самого генерала. Экспертиза показала, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«На водителя был составлен протокол об административном правонарушении. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет», — рассказал старший инспектор УГИБДД УМВД России по Кировской области Сергей Суровцев.

Ранее в России появилось предложение более сурово наказывать пьяных водителей, которые перевозят детей. Штрафы для таких нарушителей необходимо увеличить в три раза, а права отбирать на срок до пяти лет.