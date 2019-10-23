Активисты разоблачили нелегальный игровой клуб в Ногинске

Очередной игровой клуб, который работал под видом букмекерской конторы, обнаружили в Ногинске. Закону о запрете на игорный бизнес в этом году исполняется 10 лет. Почему нелегальные заведения до сих пор существуют — выяснял телеканал «360».

Это уже второй нелегальный клуб игровых автоматов, который разоблачили общественники и активисты проекта «Народный контроль».

Когда на город опускается ночь, происходят удивительные превращения: букмекерская контора становится казино, а обычные граждане — азартными игроками, самое удивительное, что большинство из них — пенсионеры.

Подпольное казино ликвидировали в Павловском Посаде Подробнее

Александр — игрок со стажем. По его признанию, лучшее средство от хандры — азартные игры. Ничего зазорного в своем хобби он не видит и искренне не понимает, почему играть в Вегасе можно, а в Ногинске — нет.

Устроено все просто: специальная карта у постоянных посетителей — личная, подписанная. Средства зачисляются на компьютер и можно играть. Ассортимент огромный, но любитель публики по-прежнему «однорукий бандит».

Сотрудники отдела по борьбе с экономической преступностью собирают материал, его передадут в Следственный комитет, будет возбуждено уголовное дело. Вот только наказание по статье, по заверению сотрудников ОБЭП, будет не строгим. Подобные злоумышленники обычно отделываются штрафами. Иногда им дают «условно». А, значит, подобные конторы будут существовать, ведь спрос рождает предложение.