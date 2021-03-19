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    19 марта 2021, 22:09

    Активисты рассказали о производстве брендовых сумок в российской колонии

    Валерия Шафирко, Мария Бокарева

    К правозащитникам поступили материалы о том, что заключенные в исправительной колонии № 2 в Ульяновской области шьют женские сумки под товарным знаком известных брендов и делают детские кроватки. УФСИН России по Ульяновской области опроверг эту информацию.

    «Источник сообщал о подпольных производствах контрафактной продукции с незаконным использованием товарных знаков известных брендов», — рассказал «360» правозащитник Антон Дроздов. Он отметил, что назвать источник он не может, но заверил, что поступающая к правозащитникам информация всегда проверяется.

    Также правозащитники узнали, что в этой же колонии делаются детские кроватки. Спорка происходит в помещении, «явно не оборудованном для столярных работ».

    У правозащитников появилось много вопросов, в частности, как эти товары проходят сертификацию по ГОСТу.

    В УФСИН России по Ульяновской области рассказали, что данные о производстве контрафактной продукции на территории ИК-2 УФСИН России по Ульяновской области не соответствуют действительности.

    «В исправительной колонии № 2 нет и никогда не было помещений и кабинетов, фигурирующих в видеоролике. Более того, никаких женских сумок и детской мебели на территории данного учреждения не производится», — заявили в УФСИН России по Ульяновской области.