Активисты приковали себя к ограде резиденции посла США из-за слов Байдена о Путине

«Гвардия Захара Прилепина» устроила в Москве акцию, неподалеку от резиденции американского посла. Они сделали это в знак несогласия с высказываниями президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина.

«Активисты приковали себя к ограде сквера напротив резиденции с требованием принести извинения Путину и россиянам», — рассказали РИА «Новости».

Помимо этого стало известно, что активисты доставили письмо в посольство с соответствующими требованиями.

Ранее Байден в интервью назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей» и добавил, что он ответит «за вмешательство» в выборы президента США в 2020 году.

В ответ на жесткие высказывания главы Белого дома Путин пожелал ему здоровья и припомнил выражение из детства: «кто как обзывается, тот так и называется», а также предложил Байдену провести беседу в прямом эфире. Однако пресс-секретарь Белого дома сказал, что Байден не сможет принять участие в политических дебатах, поскольку «очень занят».

Ответ Владимира Путина на безосновательные обвинения Джо Байдена моментально привлек внимание иностранных политиков и СМИ. Одних слова российского лидера впечатлили, другие умудрились неверно их перевести.

Конфликт лидера США Джо Байдена и президента России Владимира Путина может отразиться на Киеве. Таким мнением поделился глава украинского МВД Арсен Аваков, напомнили в Urа.ru.