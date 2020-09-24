Активисты предложили поставить памятник беременной женщине в центре Москвы

Руководитель благотворительного проекта «Спаси жизнь» Екатерина Маркова предложила поставить памятник беременной женщине в центре Москвы. Соответствующее обращение было направлено мэру города Сергею Собянину.

В документе говорится, что в нашей стране падает рождаемость. Одной из причин этого активисты назвали деградацию института семьи, информирует сайт NEWS.ru.

«В обществе активно насаждаются модели поведения, подразумевающие отказ от деторождения. В странах Европы это привело к демографическому кризу. Европейцы не хотят рожать детей, несмотря на внушительные социальные выплаты», — подчеркнула Маркова.

По ее словам, важно сохранять и развивать в обществе хорошее отношение к беременности и родам. Так, монумент, посвященный беременной женщине, может стать одним из правильных шагов в этом деле.

Как считает глава фонда, для реализации проекта будет верным создать рабочую группу, в которую войдут профильные структуры правительства столицы и разного рода организации.