Активисты попросят РПЦ причислить полководца Суворова к лику святых

22 ноября в рамках съезда Общества «Двуглавый Орел», главой которого является учредитель телеканала Константин Малофеев, приняли решение о создании нового общественного движения. Вновь появившиеся Общество стало самой крупной русской организацией нашей страны. Число сторонников достигает почти миллиона человек.

Участники мероприятия договорились предложить председателю Синодальной комиссии по канонизации святых епископу Троицкому Панкратию причислить Суворова к лику святых. Отмечается, что движение за канонизацию полководца в настоящее время приобретает крупные масштабы. Большинство епархий РПЦ поддерживают идею о прославлении генералиссимуса.