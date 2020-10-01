Активисты помогли пенсионеру из Челябинска красиво сделать предложение его партнерше
Участники Общероссийского народного фонда в Челябинске помогли 73-летнему пенсионеру сделать красивое предложение его любимой женщине. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Активисты предложили ему сделать это в прямом эфире программы «Бабушка. Онлайн».
Он подарил своей 66-летней избраннице кольцо с камнем ее любимого красного цвета. А еще надел белый костюм и прочитал стихи.
66-летняя пенсионерка была рада и согласилась.