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    01 октября 2020, 19:34

    Активисты помогли пенсионеру из Челябинска красиво сделать предложение его партнерше

    Дарья Морозова

    Участники Общероссийского народного фонда в Челябинске помогли 73-летнему пенсионеру сделать красивое предложение его любимой женщине. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Активисты предложили ему сделать это в прямом эфире программы «Бабушка. Онлайн».

    Он подарил своей 66-летней избраннице кольцо с камнем ее любимого красного цвета. А еще надел белый костюм и прочитал стихи.

    66-летняя пенсионерка была рада и согласилась.

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