Активисты помогли пенсионеру из Челябинска красиво сделать предложение его партнерше

Активисты предложили ему сделать это в прямом эфире программы «Бабушка. Онлайн».

Он подарил своей 66-летней избраннице кольцо с камнем ее любимого красного цвета. А еще надел белый костюм и прочитал стихи.

66-летняя пенсионерка была рада и согласилась.