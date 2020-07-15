Активисты поддержали идею платить покупателям за найденную «просрочку»

Проблема просрочки на прилавках исчезнет совсем, если каждый человек не будет молчать о некачественных продуктах. А побудить людей рассказывать о таких покупках поможет денежное вознаграждение, рассказала «360» координатор проекта «Хрюши против» Светлана Васильева.

Васильева уверена, что если людям, сообщившим о «просрочке», будут отдавать половину от штрафа, выписанного магазину, то граждане станут осознаннее.

«Когда мы основали организацию „Хрюши против“ в 2010 году, нашей основной целью было как раз привлечение внимания к проблеме некачественных и просроченных продуктов», — пояснила Светлана.

По ее словам, такие нововведения смогут побудить людей к общественному контролю и проявлению гражданской позиции.

«Если инициативу примут и законопроект получит одобрение, то мы всецело его поддержим», — заключили Васильева.

Некоммерческая организация «Хрюши против» была создана молодежным движением «Наши». Активисты борются с недоброкачественным обслуживанием в различных торговых точках: продажей «просрочки», хамством персонала, обманом покупателей, превышением полномочий охранниками магазинов.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил создать механизм, при котором бы людям платили половину от штрафа, оплаченного магазином за продажу просроченных продуктов. При условии, что о «просрочке» сообщили сами граждане.