Активисты ОНФ в Салехарде подняли флаг России на самое высокое сооружение

Активисты общественного народного фронта поднялись с российским флагом на самую верхнюю часть моста через Шайтанку. Такую акцию они устроили в честь Дня России.

Об этом сообщило ИА «Север-пресс». Они расположились с двух сторон моста на высоте 70 метров. Это самая высокая точка в городе. Часть пути они проехали на лифте, часть прошли по железной лестнице до площадки на крыше.

Глава регионального исполкома ОНФ в ЯНАО Иван Новицкий рассказал, что такая традиция возникла в 2019 году. Активисты подняли флаг на вершину Полярного Урала. В 2020 году они поднялись на стелу «Полярный круг», а в этом году выбрали один из символов города.