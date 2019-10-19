Активисты очистили от мусора набережную реки Пехорки в Люберцах

На красоту родного леса не жалко и субботнего утра — жители Люберец вышли на уборку набережной реки Пехорки. Руководил активистским движением волонтер Сергей Кузнецов.

Жители поселка Красково, вдохновленные призывом местного волонтера-активиста Сергея Кузнецова, вышли на уборку набережной реки Пехорка. Среди активистов оказались и пенсионеры, и школьники, и просто неравнодушные жители, которые хотят, чтобы их поселки были благоустроены и выглядели прилично.

«Хочется, чтобы было приятно и нам самим, и окружающим людям проходить мимо, наслаждаться природой. А потом же рядом с нами постоянно дети, внуки и, глядя на нас, они впитывают то прекрасное, которое должно быть», — сказала Татьяна Беличева, местный житель.