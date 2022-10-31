Активисты из Перми пожаловались депутату на «пир бесов» в местном баре | 360°

31 октября 2022, 18:50
Активисты из Перми пожаловались депутату на «пир бесов» в местном баре
Активисты из Перми пожаловались депутату на восхваление сатаны на празднике в баре
Активисты из Перми, представители движения «Зов Народа» пожаловались депутату Госдумы Виталию Милонову на тематическую вечеринку в местном баре, где якобы восхваляли сатану. Парламентарий передал обращение прокурору города. Об этом написало издание «Подъем».
По его данным, прокуратура проверит, имели ли место нарушения конституционного строя и экстремизм.
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В баре The Friends изданию рассказали, что ни о каком восхвалении сатаны речь не шла, и назвали претензии «полной глупостью».
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«Это была тематическая вечеринка, впрочем, как и на День святого Валентина или на Новый год, когда мы переодеваемся Дедом Морозом и Снегурочкой. <…> Повод высосан из пальца», — заявили сотрудники заведения.
Они добавили, что вечеринка не оскорбляла ничьи чувства и в ней «ничего неэтичного не было».
Ранее «Известия» писали, что в прошедшие выходные минимум шесть человек погибли в результате стрельбы в США на тематических вечеринках. По два случая стрельбы зафиксировали в Калифорнии и Техасе, еще один — в Иллинойсе. Пострадали 29 человек.
Депутаты
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