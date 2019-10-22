Активисты из Одинцова проверили свежесть продуктов в супермаркетах
Один из супермаркетов, который проверили активисты, расположен в жилом доме. Первая же коробка с яйцами там оказалась просроченной на несколько дней.
На первый взгляд на полках с молочной продукцией все в порядке. Но стоило внимательно присмотреться, и там был обнаружен товар с истекшим сроком годности.
«Очень интересно заклеить срок годности. Год заклеили маркировкой. Там стоит 25 сентября, а сегодня уже октябрь», — отметила член Комитета местного самоуправления и потребительского рынка Анастасия Титова.
На соседней витрине проверили детское питание. Увы, но и еда для полугодовалых малышей оказалась уже давно испорченной.
Уголок потребителя также не был в идеальном состоянии. В книге отзывов и предложений нашли вырванные листы, а на жалобы покупателей перестали отвечать еще с августа.
1,5 тележки испорченного товара собрали буквально за полчаса. Весь товар сотрудникам пришлось списать, а затем уничтожить.
Активисты пообещали, что с контрольной проверкой вернуться через неделю. Кроме этого, они обратятся в Роспотребнадзор.