Активисты из Одинцова проверили свежесть продуктов в супермаркетах

Молодежь в Одинцове теперь ходит по магазинам не в поисках модных обновок. Шоурумам и бутикам самые активные предпочитают супермаркеты. Ищут они там просроченную продукцию. Участники молодежного парламента взялись следить за свежестью продуктов в магазинах.

Один из супермаркетов, который проверили активисты, расположен в жилом доме. Первая же коробка с яйцами там оказалась просроченной на несколько дней.

На первый взгляд на полках с молочной продукцией все в порядке. Но стоило внимательно присмотреться, и там был обнаружен товар с истекшим сроком годности.

«Очень интересно заклеить срок годности. Год заклеили маркировкой. Там стоит 25 сентября, а сегодня уже октябрь», — отметила член Комитета местного самоуправления и потребительского рынка Анастасия Титова.

Источник фото: телеканал «360»

На соседней витрине проверили детское питание. Увы, но и еда для полугодовалых малышей оказалась уже давно испорченной.

Уголок потребителя также не был в идеальном состоянии. В книге отзывов и предложений нашли вырванные листы, а на жалобы покупателей перестали отвечать еще с августа.

Источник фото: телеканал «360»

1,5 тележки испорченного товара собрали буквально за полчаса. Весь товар сотрудникам пришлось списать, а затем уничтожить.

Активисты пообещали, что с контрольной проверкой вернуться через неделю. Кроме этого, они обратятся в Роспотребнадзор.