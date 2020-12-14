Активисты «Единой России» отработали около 135 тысяч смен в медучреждениях по всей стране

Наибольшее количество смен пришлось на регионы, где была наиболее сложная ситуация с распространением коронавируса, — это Санкт-Петербург, Москва и Московская область.

С первой волны пандемии в Подмосковье было создано 59 волонтерских штабов на базе отделений партии, которые работают до сих пор. Тогда добровольцами стали 5,5 тысячи человек, сейчас это уже почти девять тысяч Игорь Брынцалов председатель Мособлдумы.

Как отметил Брынцалов, в волонтерской деятельности в регионе сегодня задействовано 647 из 986 депутатов всех уровней.

«Депутат Госдумы Ирина Роднина, например, обеспечила транспортом больницу города Дубна, чтобы врачи могли посещать пациентов на дому. Она принимает личное участие в доставке продуктов и лекарств жителям. А депутат Сергей Пахомов взял на себя полное обеспечение работы волонтерских штабов в своем округе», — пояснил секретарь подмосковного отделения.

Опытом работы в больницах поделился на форуме депутат Госсобрания Республики Башкортостан Яков Кугубаев. В регионе медикам помогают свыше 2,4 тысячи волонтеров, в их числе — депутаты «Единой России».

«С марта мы активно помогаем нашим врачам: привозим воду, чайные наборы, мед, средства индивидуальной защиты, помогаем медикам обзванивать переболевших коронавирусом, заполнять журналы, собирать на доставку лекарства», — рассказал Яков Кугубаев.

Он поделился, что на днях сам развез четыре тонны овощей и фруктов медикам красной зоны в 11 ковид-госпиталей от фермеров Башкирии. Всего в Башкортостане волонтеры «Единой России» отработали в медицинских учреждениях более 80 тысяч смен, что стало самым высоким показателем по стране.

Первый социальный онлайн-форум прошел в понедельник на площадке «Единой России». В мероприятии приняли участие президент России Владимир Путин, председатель партии Дмитрий Медведев, а также волонтерские центры партии, развернутые во всех регионах страны.