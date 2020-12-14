Активисты «Единой России» отработали около 135 тысяч смен в медучреждениях по всей стране
Наибольшее количество смен пришлось на регионы, где была наиболее сложная ситуация с распространением коронавируса, — это Санкт-Петербург, Москва и Московская область.
С первой волны пандемии в Подмосковье было создано 59 волонтерских штабов на базе отделений партии, которые работают до сих пор. Тогда добровольцами стали 5,5 тысячи человек, сейчас это уже почти девять тысяч
Как отметил Брынцалов, в волонтерской деятельности в регионе сегодня задействовано 647 из 986 депутатов всех уровней.
«Депутат Госдумы Ирина Роднина, например, обеспечила транспортом больницу города Дубна, чтобы врачи могли посещать пациентов на дому. Она принимает личное участие в доставке продуктов и лекарств жителям. А депутат Сергей Пахомов взял на себя полное обеспечение работы волонтерских штабов в своем округе», — пояснил секретарь подмосковного отделения.
Опытом работы в больницах поделился на форуме депутат Госсобрания Республики Башкортостан Яков Кугубаев. В регионе медикам помогают свыше 2,4 тысячи волонтеров, в их числе — депутаты «Единой России».
«С марта мы активно помогаем нашим врачам: привозим воду, чайные наборы, мед, средства индивидуальной защиты, помогаем медикам обзванивать переболевших коронавирусом, заполнять журналы, собирать на доставку лекарства», — рассказал Яков Кугубаев.
Он поделился, что на днях сам развез четыре тонны овощей и фруктов медикам красной зоны в 11 ковид-госпиталей от фермеров Башкирии. Всего в Башкортостане волонтеры «Единой России» отработали в медицинских учреждениях более 80 тысяч смен, что стало самым высоким показателем по стране.
Первый социальный онлайн-форум прошел в понедельник на площадке «Единой России». В мероприятии приняли участие президент России Владимир Путин, председатель партии Дмитрий Медведев, а также волонтерские центры партии, развернутые во всех регионах страны.