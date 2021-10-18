Активистов избили в воронежском магазине из-за просроченных на 1,5 года пельменей

На членов воронежского отделения межрегиональной организации «Хрюши против», которые ищут просрочку в розничных магазинах, напали после того, как активисты нашли пельмени с просроченным сроком годности на 1,5 года.

Все произошло в магазине «Ромашка» в доме № 80 по улице Ленина, рассказал на стене паблика «Мой и твой Воронеж» Кирилл Мишин. По его словам, активисты сразу увидели на прилавке пельмени, просроченные на 1,5 года.

«Вызвали полицию, чтобы описать всю просрочку, а ее там много. Через минут 15 пришли мужчина и женщина. Они напали на нас. Мужчина избивал девушку. Женщина буквально напополам сломала камеру», — сказано в сообщении парня.

Одна из активистов Мария Сивак рассказала в беседе с изданием «Блокнот Воронеж», что их избили, поскольку не хотели, чтобы активисты «показали людям правду». Девушка отметила, что такого истекшего срока годности активисты никогда не видели.

По словам Сивак, мужчина, прибывший на выручку магазина, ударил ее кулаком по лицу.

«У меня, скорее всего, сотрясение, потому что у меня дико раскалывается голова и меня тошнит. Я подумываю уже о том, чтобы поехать в больницу. Даже не думаю, я 100% уверена, что я поеду», — рассказала Мария. По ее словам, она выпила уже три таблетки обезболивающего, но самочувствие не улучшается.

Девушка отметила, что она не единственная оказалась в числе людей, получивших побои в этот вечер. По ее словам, у оператора из их группы разбита губа.

«Больше всего меня беспокоит даже не то, что произошло с нами, а что просрочка так и осталась на полках. Что будет с людьми, если они поужинают пельменями, просроченными на полтора года?» — заключила Мария.

Проблема просрочки на прилавках исчезнет совсем, если каждый человек не будет молчать о некачественных продуктах. А побудить людей рассказывать о таких покупках поможет денежное вознаграждение. Об этом еще в прошлом году рассказала «360» координатор проекта «Хрюши против» Светлана Васильева.