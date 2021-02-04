Активировать соцкарты пожилых москвичей без вакцинации предложили в Госдуме

Социальные карты пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими болезнями без обязательного требования о вакцинации от коронавируса попросили разблокировать.

Такой запрос направил мэру Москвы Сергею Собянину замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Михаил Зайцев, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на обращение парламентария.

Зайцев напомнил, что сейчас в столице соцкарты пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями могут быть разблокированы только при наличии вакцины от COVID-19.

Компании, как отметил парламентарий, постепенно отказываются от удаленки, в связи с чем работающие москвичи несут дополнительные расходы на транспорт. Кроме того, заблокированные соцкарты препятствуют прохождению вакцинации пенсионерами, отметил Зайцев. Причина, по его словам, в том, что не каждый из них может оплатить проезд до медучреждения.

Он также заметил, что многим лицам с хроническими заболеваниями противопоказана вакцинация любого типа, поскольку она может стать губительной для их здоровья.

«Исходя из этого, вакцинация не должна быть вынужденной мерой для лиц с хроническими заболеваниями. Вакцинация является добровольной, и дискриминация в любом ее выражении недопустима», — говорится в тексте обращения.