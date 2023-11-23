Общество 23 ноября 2023, 15:00 Активацию сим-карт в России могут разрешить только после проверки данных в МВД «Коммерсант»: активировать сим-карты могут разрешить только после проверки в МВД РИА «Новости»

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В России задумались об ужесточении оборота сим-карт. Речь идет, в частности, о том, чтобы операторы активировали проданные симки только после того, как данные абонентов проверят в МВД, сообщил «Коммерсант».

В настоящее время активировать сим-карту можно сразу же после покупки, а операторы проводят сверку данных с базой МВД в течение месяца. Исполнение этих обязанностей мониторит Роскомнадзор.

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«Каждый из операторов передает в ведомство данные, в том числе обо всех заключаемых договорах, они проверяются, и в случае вопросов регулятор делает запрос на повторную идентификацию», — пояснили изданию в компании Tele2.

«Коммерсант» обратил внимание, что новые правила о предварительной проверке, могут привести к трудностям при заключении контрактов. Еще один потенциальный риск — активизация серого оформления симок.

В «Вымпелкоме» газете заявили, что поддерживают предложения, которые направлены на борьбу с распространением серых сим-карт и каналами их сбыта. Но при новых мерах по обязательной идентификации абонентов важно уделить внимание построению клиентского пути для нерезидентов, подчеркнули в компании. Иными словами, такие клиенты не должны сталкиваться с трудностями получения услуг связи.

В МТС и «МегаФоне» от комментариев на эту тему отказались.