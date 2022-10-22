Актеры Машков и Петренко выступили перед мобилизованными в парке «Патриот» | 360°

Общество 22 октября 2022, 22:09 Актеры Машков и Петренко выступили перед мобилизованными в парке «Патриот» Актеры Машков и Петренко поддержали мобилизованных на акции «Мы вместе с нашей армией!»

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Народный артист Владимир Машков выступил перед мобилизованными. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. Акция «Мы вместе с нашей армией!» прошла в подмосковном парке «Патриот».

В своих напутственных словах Машков отметил, что в мире сложилась ситуация, требующая от всех решительных действий.

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«Все ли это понимают или не все — это следующий вопрос. Но те ребята, которые находятся здесь, в этом зале, все, кто находится на подготовке, уверен, знают, что они идут защищать свою Родину», — сказал он.

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Поприветствовать и поддержать мобилизованных также приехали актер Игорь Петренко, депутат Госдумы и ведущий телеканала «Россия 1» Евгений Попов, а также артисты концертной бригады Центрального офицерского клуба ВКС.

Петренко посоветовал отправляющимся в зону СВО быть бдительными и внимательными. А также в любой ситуации «оставаться людьми».

Помимо выступлений именитых артистов, мобилизованным раздали послания от школьников и студентов со всей России. Ребята написали их в рамках акции «Письмо солдату».