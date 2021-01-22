Актеры дубляжа запели! Фразы из навигатора зазвучали в новом ключе

Совместная поездка вдохновила актеров дубляжа на новое видео. После поездки по ЦКАД они спели песню, вставив в нее знакомые всем фразы из навигатора.

Ролик Альберт Ибрагимов, Аниса Муртаева, Дарья Блохина и Карен Арутюнов записали в машине. Речитатив и битбокс они перемешали с женским вокалом, добавив нетленное «не забудьте пристегнуть ремни» и «маршрут построен».

Перед этим актеры решили проехаться по ЦКАД — от развязки с Калужским шоссе. Путешествие заняло у них почти четыре часа.

Известность команде принесло первое видео, записанное в машине. В кадре тоже не обошлось без шаблонных фраз из навигатора. Ролик они записали «чисто по фану», он стал импровизацией и получил положительные отклики подписчиков.

В обычной жизни молодые люди занимаются озвучкой художественных фильмов. У Муртаевой — собственный блог, Ибрагимов выступает с группой, Арутюнов — в стендапе. После неожиданно свалившейся на них популярности ребята задумались над идеей создать собственное стендап-шоу об озвучке.