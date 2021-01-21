Актеры дубляжа выпустили новое видео поездки в машине. В этот раз воссоздали путь на свадьбу

Карен Арутюнов, Аниса Муртаева и Альберт Ибрагимов уже прославились, выложив ролик-пародию на навигаторы. Во втором ролике друзья воссоздали сцену поездки на свадьбу.

На этот раз к ним присоединилась еще одна девушка — Дарья Блохин. Девушка не смогла принять участие в записи первого ролика, но она, как и все остальные, состоит в команде Арутюнова. Четверка профессионально озвучивает художественные фильмы.

Видео, как и в первом случае, снято в машине. На этот раз друзья едут на свадьбу, однако во время поездки понимают, что перепутали «родственные связи».

Ролик, где актеры спорят с навигатором, стал популярным в середине января. Все они использовали поставленные голоса и музыку на фоне. Происходящее выглядело как сцена из голливудского фильма. Карен Арутюнов — стендапер и сооснователь кинокомпании Movie Mood — рассказал «360», что не предполагал, что ролик станет таким популярным.

По словам участников видео, это была полная импровизация, а не заготовка.