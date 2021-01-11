Ефремов усомнился в продолжении актерской карьеры

Михаил Ефремов усомнился в возможности продолжить актерскую карьеру после освобождения из колонии. Об этом сказано в его письме младшему сыну погибшего в аварии Сергея Захарова.

Ефремов попросил у сына водителя — Валерия — прощения за смерть отца, пишет ТАСС. Актер также попросил его принять соболезнования. В письме Ефремов рассказал, что сам потерял отца больше 20 лет назад, поэтому понимает чувства Валерия.

После произошедшей трагедии, как подчеркнул актер, одна часть его жизни оказалась безвозвратно закончена.

«Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии. Менять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил», — признался Ефремов.

Он отметил, что ежедневно думает о погибшем и каждый день молится за упокой его души. Ефремов дал обещание сделать все, что в его силах, для сына Захарова и его семьи.

«Михаил Олегович просит прощения в уже свойственной ему манере, рассказывая о себе. Не знаю, насколько это хорошая тактика — жаловаться о своих переживаниях парню, которого ты лишил отца», — рассказал адвокат потерпевших Александр Добровинский.

Михаил Ефремов вечером 8 июня, будучи нетрезвым, сел за руль своей машины и устроил ДТП в центре Москвы. На своем внедорожнике он врезался в фургон курьера по доставке еды Сергея Захарова. Мужчину экстренно госпитализировали в больницу, но не смогли спасти. Актера осудили на восемь лет колонии, но позже приговор смягчили до 7,5 года. Артист возместил семье потерпевшего моральный вред.

Ефремов отбывает срок в колонии в Белгородской области. Он написал письма с раскаянием жене и сыну погибшего.

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова заявила, что не собирается прощать Ефремова. Жена Сергея Маргарита рассказала, что никаких денег им Ефремов не предлагал. Кроме того, в суде от него и его защиты она слышала только различные гадости. Она отметила, что сейчас актер пишет ей письма из тюрьмы, в которых просит прощения. Вдова Захарова не верит в его искренность и не понимает, зачем он это делает.