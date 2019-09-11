Появилось видео момента ДТП с актером из «Улиц разбитых фонарей»

Судя по всему, видео записано на авторегистратор одного из участников дорожного движения, который в момент ДТП находился на другой стороне перекрестка. Из ролика видно, как серебристый автомобиль ГАЗ начинает поворачивать налево, и в этот момент в него на скорости врезается бордовый «Опель Астра» — в нем в момент аварии находились актер со своей матерью.

Они были госпитализированы. Врачи НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, в которую были доставлены пострадавшие после ДТП, диагностировали у Марка черепно-мозговую травму и множественные переломы. Наибольшие повреждения получила рука. Его мать в результате аварии получила перелом шейки бедра и тазовых костей.

Марк Горонок получил известность благодаря ролям в кинофильмах «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Из ада в ад», «Зал ожидания», «Сеньора», а также сериале «Улицы разбитых фонарей».