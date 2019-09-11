  • Появилось видео момента ДТП с актером из «Улиц разбитых фонарей»

    11 сентября 2019, 23:52

    Нина Петлинова

    Автомобильная авария, в которую попал актер телесериала «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок попало на видео. Ролик появился на сайте канала РЕН ТВ.
    Появилось видео момента ДТП с актером из «Улиц разбитых фонарей»

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    Судя по всему, видео записано на авторегистратор одного из участников дорожного движения, который в момент ДТП находился на другой стороне перекрестка. Из ролика видно, как серебристый автомобиль ГАЗ начинает поворачивать налево, и в этот момент в него на скорости врезается бордовый «Опель Астра» — в нем в момент аварии находились актер со своей матерью.

    Они были госпитализированы. Врачи НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, в которую были доставлены пострадавшие после ДТП, диагностировали у Марка черепно-мозговую травму и множественные переломы. Наибольшие повреждения получила рука. Его мать в результате аварии получила перелом шейки бедра и тазовых костей.

    Марк Горонок получил известность благодаря ролям в кинофильмах «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Из ада в ад», «Зал ожидания», «Сеньора», а также сериале «Улицы разбитых фонарей».