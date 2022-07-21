Актера Проханова экстренно госпитализировали в Москве

Российского актера театра и кино Сергея Проханова экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным источника, у 69-летнего основателя «Театра Луны» диагностировали желудочное кровотечение. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

«Московский комсомолец» уточнил в Telegram-канале, что Проханов сам вызвал скорую помощь в квартиру на Пятницкой улице утром 21 июля. Врачам он пожаловался на черный стул и боли в животе. Артиста экстренно доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

В 2005 году Проханов получил звание Заслуженного артиста России. В его «Театре Луны» в разные годы играли Дмитрий Певцов, Чулпан Хаматова, Анатолий Ромашин и Марина Блейк.

Два дня назад в Германии на 57-м году жизни умерла звезда телесериала «Сваты» Руслана Писанка.