26 декабря 2022, 15:58
Актера Пономаренко похоронили в Новочеркасске
ТАСС: актера Александра Пономаренко похоронили на новом кладбище в Новочеркасске
Церемония прощания с известным юмористом Александром Пономаренко состоялась в Георгиевском храме Новочеркасска Ростовской области.Об этом написал ТАСС.
Актера похоронили на новом городском кладбище, где покоится его отец. Проводить его в последний путь пришли около 50 человек, в том числе мэр Новочеркасска Юрий Лысенко.
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«Мы прощаемся с одним из самых выдающихся сынов нашего города. Мы запомним Пономаренко добрым, жизнерадостным и веселым человеком. Он был всем знаком по передачам „Кривое зеркало“ и „Аншлаг“, одним из лучших юмористов», — сказал глава города.
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Лысенко добавил, что Пономаренко прославил родной Новочеркасск на всю Россию, а жители города гордились и будут им гордиться.
«Царствие небесное, слава и вечная память. Выражаю от имени городской администрации слова соболезнования близким Александра, его маме и брату», — заключил мэр.
О смерти Пономаренко стало известно 24 декабря, он умер на 56-м году жизни. Известно, что в последние годы он боролся с раком желудка.
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