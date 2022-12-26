Общество 26 декабря 2022, 15:58 Актера Пономаренко похоронили в Новочеркасске ТАСС: актера Александра Пономаренко похоронили на новом кладбище в Новочеркасске

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Церемония прощания с известным юмористом Александром Пономаренко состоялась в Георгиевском храме Новочеркасска Ростовской области. Об этом написал Об этом написал ТАСС

Актера похоронили на новом городском кладбище, где покоится его отец. Проводить его в последний путь пришли около 50 человек, в том числе мэр Новочеркасска Юрий Лысенко.

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«Мы прощаемся с одним из самых выдающихся сынов нашего города. Мы запомним Пономаренко добрым, жизнерадостным и веселым человеком. Он был всем знаком по передачам „Кривое зеркало“ и „Аншлаг“, одним из лучших юмористов», — сказал глава города.

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Лысенко добавил, что Пономаренко прославил родной Новочеркасск на всю Россию, а жители города гордились и будут им гордиться.

«Царствие небесное, слава и вечная память. Выражаю от имени городской администрации слова соболезнования близким Александра, его маме и брату», — заключил мэр.

О смерти Пономаренко стало известно 24 декабря, он умер на 56-м году жизни. Известно, что в последние годы он боролся с раком желудка.