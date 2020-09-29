СМИ раскрыли результаты вскрытия тела дочери актера Конкина

Родственники Конкиной, как утверждается в материале, получили медицинское свидетельство о смерти. Из него следует, что врачи не смогли установить точную причину смерти женщины.

«Другие неточно обозначенные и неуточненные причины смерти», — указал проводивший вскрытие врач, говорится в материале.

Эксперты взяли дополнительные образцы биоматериала, указывает газета. Они были направлены на дополнительные исследования.

Источник газеты также добавил, что данные о найденных в вещах Софии пробке от винной бутылки и штопоре не подтвердились.

Вечером 22 сентября в Москве в фитнес-центре Jumр на Красной Пресне обнаружили тело Софии Конкиной, дочери заслуженного советского и российского артиста Владимира Конкина. Скорая увезла пострадавшую в Боткинскую больницу во втором часу ночи. Благодаря усилиям врачей она начала дышать, но позже скончалась в реанимации. По официальной версии, девушка утонула сама. Близкие Софии не верят в то, что она могла так погибнуть.

В СУ СК по Москве «360» заявили о проведении доследственной проверки по факту гибели Софии Конкиной, в том числе и на предмет оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Через несколько дней стало известно, что дальнейшее расследование было поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.