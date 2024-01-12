Общество 12 января 2024, 17:21 Актера Кибалюка задержали в Москве с наркотиками Московская полиция задержала с наркотиками актера Богдана Кибалюка РИА «Новости»

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Московские полицейские задержали 25-летнего актера Богдана Кибалюка. У него обнаружили наркотики, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации СМИ, известный по роли в сериале «Склифосовский» актер оказался около трех часов ночи в Остаповском проезде рядом с автосалоном «Рольф Волгоградский» в Нижегородском районе Москвы. Он вызвал подозрение правоохранителей, поскольку вел себя обеспокоенно.

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В результате обыска полицейские нашли у мужчины сверток с наркотиком. Предположительно, внутри был мефедрон. Изъятое вещество отправили на экспертизу. Точный вес пока не известен. Актера задержали.

Богдан Кибалюк сыграл в фильме «Полицейский с Ютуба» и нескольких короткометражных проектах.

Накануне в Москве задержанный по подозрению в контрабанде наркотиков угнал машину таможенника и скрылся. Позже автомобиль обнаружили пустым в столичном районе Восточное Дегунино.