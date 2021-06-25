В Москве перед спектаклем избили актера Бориса Хропова. Нападение произошло в кафе в центре города, у мужчины отобрали деньги, телефон и документы.

Друзья нашли избитого артиста в Леонтьевском переулке после того, как он перестал выходить на связь. Об этом сообщил РЕН ТВ. Артист после нападения не смог выступить в спектакле.

Однако в кафе охрана рассказала изданию, что актера никто не бил. Он пришел в заведение сильно пьяным и заснул.

Нападавших сейчас разыскивают. Пострадавший актер, по информации издания, после происшествия не смог выступить. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Актеру Борису Хропову 56 лет. телезрители его знают по эпизодическим ролям в сериалах «Папины дочки», «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей».

Ранее молодая актриса Дарья Митичашвили обвинила звезду сериала «Кадетство» Александра Головина в домогательствах. По ее словам, он трогал ее за ноги и лез под юбку. Агент актера Анна Старадумова не поверила в обвинение и заявила, что он не из таких.