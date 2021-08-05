Актера Театра на Таганке Ивана Рыжикова сильно избили в Москве. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, это произошло поздно вечером 4 августа.

По данным канала, у Рыжикова сотрясение мозга, перелом глазницы и челюсти. Сам актер от комментариев отказался и заявил, что не хочет сейчас говорить о случившемся. О своем состоянии актер ничего не сказал. Информации о причине конфликта и возможных участниках драки пока нет.

Актеру Рыжикову 46 лет. В Театре на Таганке он служит с 1998 года. В его фильмографии более 70 полнометражных фильмов и сериалов, среди которых «Страна глухих», «Петербургские тайны», «Беглянки», «Москва. Три вокзала», «Морозова-2», «Тайны госпожи Кирсановой», «Московские тайны», «Балабол», «Склифосовский» и другие.