Актера «Глухаря» нашли мертвым в московской квартире

Тело актера Алексея Артамонова обнаружили в его квартире в Москве. 62-летний мужчина долгое время не выходил на связь. Об этом сообщил РЕН ТВ.

О том, что актер долгое время не отвечал на звонки, сообщал его крестник. Он рассказал, что последний раз видел Артамонова 10 апреля — после этого актер перестал выходить на связь.

Родственник вызвал полицию — как только правоохранители подошли к квартире Артамонова, они почувствовали за закрытой дверью сильный трупный запах. На место прибыли сотрудники МЧС, которые вскрыли дверь. Тело 62-летнего актера нашли в кресле. Причины его смерти сейчас устанавливаются.

Артамонов родился 29 марта 1959 года. В 21 год начал работать в Театре Армии — играл там до 1995 года. Кроме того, актер принял участие более чем в 30 различных фильмах и сериалах. В их числе «Глухарь-3», «Тест на беременность-2», «Рюриковичи, „Неизвестный“, История первой династии», «Сестра моя, Любовь», «Железный занавес», «Час Волкова-5» и другие.