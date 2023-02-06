Общество 06 февраля 2023, 17:32 Актер Виктор Цымбал ушел из жизни

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Российский актер Виктор Цымбал умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу Российского академического Молодежного театра.

«Светлая вам память, Виктор Александрович! Спасибо за любовь и преданность Молодежному театру. Помним! Скорбим!» — сказали в театре.

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Известно, что актер ушел из жизни в Москве, однако причину смерти не называют. Виктор Цымбал был заслуженным артистом России.

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