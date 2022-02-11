Актер в Москве лишился семи миллионов рублей, вписавшись в сомнительную схему

Актер театра Центр драматургии и режиссуры Юрий Оборотов крайне неудачно вложил свои средства. Он потерял огромную сумму — семи миллионов 270 тысяч рублей. Их них 600 тысяч артист взял в кредит. Он поделился, что связался с компаний ООО «Академия управления финансами и инвестициями».

Юрий Оборотов рассказал «360», что компания выглядела респектабельно. Ему поступил звонок, в котором его убедили в хорошей идее: вложить деньги и получить с этого дивиденды.

«Молодой человек сказал, что он работает в Академии управления финансами и инвестициями — и предлагает мне немного улучшить свое материальное положение. Он пригласил меня на собеседование. Их организация от меня недалеко была, через дорогу», — рассказал Юрий Оборотов.

Юрий решился прийти в контору и обо всем договориться. С ним общались разные люди — менеджер Егор и его помощница Алина. По словам актера, девушке удалось быстро втереться к нему в доверие. Она интересовалась его творчеством, бывала на выступлениях. В целом сотрудница Академии обещала, что поможет Юрию нарастить средства.

«Алина сходила на спектакль, посмотрела, была очень довольна. Я стал ей доверять, она меня почему-то раскрутила на доверие. Она обещала, разложила все на бумажке и пообещала очень хорошую прибавку. Постепенно она меня раскрутила на все мои деньги», — сетует Юрий.

По словам Оборотова, все средства нужно было выслать на определенный торговый счет. Актера заверяли, что у него будет значительный доход. Но говорили, что вложить нужно не меньше ста тысяч долларов, потому что тогда к человеку приставляется собственный менеджер.

Юрий поверил рассказам и взял еще два кредита. Ему не сразу дали значительные суммы, но в итоге удалось их одобрить. Мужчина оформил два займа по 300 тысяч. Но акции очень скоро стали падать. Артисту говорили не переживать и заверяли, что так бывает только поначалу.

«Наступил Новый год. А я им говорил, что после Нового года, хочешь-не хочешь, мне нужно будет взять пять с половиной миллионов для комнаты. Я звоню им шестого числа, смотрю, что на моем счету деньги исчезают. Я стал звонить им, но никто не отзывается — выходные дни у них», — рассказал Юрий.

В итоге удалось дозвониться до компании только десятого января. Актер попросил вернуть ему все средства. Но в ответ услышал, что есть несколько идей и они помогут исправить положение. За три недели все вложенные средства исчезли. Счет полностью закрылся.

Юрий решил обратиться в полицию. У него на руках есть талон уведомления. Пока ответа он так и не получил, но очень ждет и верит, что ему помогут разобраться в спорной ситуации.