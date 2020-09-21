Актер Цыганов рассказал о своем персонаже в фильме «Цой»

Артист сыграл Павла Шелеста, водителя автобуса. Именно в него врезалась машина солиста группы «Кино».

Актер отметил, что его персонаж «совершенно вымышленный герой». Единственными совпадением является только то, что Шелест, как и Янис Фибикс (настоящий водитель), сидел в «Икарусе» в момент, когда произошла авария, написал сайт «Невские новости».

«Дальше мы про этого человека ничего практически не знаем. Для всех он стал косвенным убийцей Цоя, а кто он, мы не знаем. Этот фильм не совсем расследование того, кем был этот человек. Это, скорее, желание поставить нас с нами на место этого человека. Мы живем, и вдруг в нашей жизни происходит что-то экстраординарное, а тут еще и человек, который является для всех чем-то таким огромным. А он тоже как-то живет, и каким бы он ни был, с ним что-то происходит», — пояснил Цыганов.