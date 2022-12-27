27 декабря 2022, 18:27
Актер театра клоунады «Лицедеи» Александр Скворцов ушел из жизни
Один из основателей петербуржского театра клоунады «Лицедеи» Александр Скворцов ушел из жизни в Петербурге 26 декабря. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Отмечается, что Скворцов был напарником знаменитого советского и российского клоуна, Народного артиста РФ Вячеслава Полунина, их совместные выступления длились на протяжении 50 лет.
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О месте и дате прощания с легендарным артистом сообщат позже.
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