Общество 27 декабря 2022, 18:27 Актер театра клоунады «Лицедеи» Александр Скворцов ушел из жизни

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Один из основателей петербуржского театра клоунады «Лицедеи» Александр Скворцов ушел из жизни в Петербурге 26 декабря. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Отмечается, что Скворцов был напарником знаменитого советского и российского клоуна, Народного артиста РФ Вячеслава Полунина, их совместные выступления длились на протяжении 50 лет.

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О месте и дате прощания с легендарным артистом сообщат позже.

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