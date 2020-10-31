Актер Сухоруков попросил земляков из Орехово-Зуева соблюдать меры предосторожности во время пандемии

«Я знаю, что сегодня много несогласных, бунтующих, сомневающихся людей, граждан, господ, персонажей, которые считают, что никакой эпидемии, никакой заразы не существует. Она есть, она среди нас. Она атакует человечество. Ореховозуевцы, мы же всегда были с вами лихими и мудрыми. Надевайте маски и перчатки, сохраняйте себя, своих близких и родных. И пусть город Орехово-Зуево будет лидером по количеству здоровых жителей», — заявил Сухоруков.

Ситуация с коронавирусом ухудшилась во всем мире в сентябре. Во многих странах ввели новые ограничения для борьбы с пандемией. В России с 28 октября действует всеобщий масочный режим. Власти Московской области с 2 ноября вводят режим самоизоляции для людей старше 65 лет, пишет «Газета.ru». Пожилые люди смогут ходить в магазин и на прогулки, однако без особой нужды выходить из дома им будет нельзя.