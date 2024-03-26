Общество 26 марта 2024, 14:29 Актер Шагин пообещал закупить технику для бойцов СВО Актер Шагин закупит тепловизоры, бинокли и дроны для бойцов СВО РИА «Новости»

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Актер Антон Шагин, сыгравший главную роль в киноленте «Позывной Пассажир» о событиях в Донбассе, закупит тепловизоры, бинокли и дроны для бойцов СВО. О совместной с движением «Народный фронт» инициативе он рассказал в интервью РИА «Новости».

Актер сообщил, что фонд «Народный фронт» недавно завершил сбор средств. Ему удалось собрать 33 миллиона рублей. Артист поблагодарил всех неравнодушных россиян за участие в акции.

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По его словам, на эти деньги купят тепловизоры, бинокли и дроны.

«Мы начали закупку. Все средства будут направлены на поддержку наших бойцов и нашей армии. Конкретно, для полка „Оплот“», — сказал Шагин.

Актер напомнил, что организаторы кинофестиваля, где демонстрировали фильм «Позывной „Пассажир“» также пообещали направить часть доходов от показа на поддержку российских военнослужащих.

Лента о первых российских ополченцах и героях специальной военной операции вышла 14 марта. Сюжет картины основан на произведении Александра Проханова «Убийство городов». Режиссером выступил Илья Казанков.

Ранее актер и шоумен Никита Джигурда посетил одно из подразделений в зоне СВО и привез беспилотники.