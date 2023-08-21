Общество 21 августа 2023, 13:08 Актер Сергей Викторов умер в возрасте 57 лет

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Российский актер Сергей Викторов, один из ведущих артистов волгоградского Нового экспериментального театра скончался на 58-м году жизни. Об этом сообщил сайт «КП- Волгоград».

Отмечается, что в труппе НЭТа артист работал с 1995 года, за это время он исполнил более 40 ролей. Актер также был удостоен почетной грамотой Министерства культуры РФ.

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Труппа театра отметила, что Викторов отличался верностью, искренностью, открытостью и честностью, сообщило Utro.ru.