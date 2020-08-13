Актер Сергей Куницкий скончался в возрасте 35 лет

Куницкий сыграл в Московском губернском театре десятки ролей, среди которых Курносов из «Энергичных людей», Городулин из «На всякого мудреца довольно простоты» и Петя Трофимов из «Вишневого сада».

Кроме театра артист играл и в кино, в частности в сериалах «Мосгаз», «Тест на беременность» и картине «Битва за Севастополь».

«Сережа, прощай, мой дорогой. Ты был прекрасным человеком и фантастическим артистом», — цитирует коллегу Куницкого Антона Хабарова «Утро.ру».

Обстоятельства смерти артиста не сообщаются.