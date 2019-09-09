Актер с ирландскими корнями заявил, что является темнокожим

В 2018 году Леннон, взявший себе второе имя Экундайо, получил грант на 100 тысяч фунтов как актер, представляющий национальные меньшинства. Вскоре последовал скандал — стало известно, что артист, несмотря на смуглую кожу, является потомственным ирландцем.

Его родители — белокожие люди, переехавшие в западный Лондон еще до рождения ребенка. Его бабушки и дедушки, а также их родители и представители предыдущего поколения также были белокожими.

Сам актер заявил в интервью, что идентифицирует себя как темнокожего, поэтому он и взял африканское имя. Он добавил, что стал жертвой расизма из-за «ужасающей» реакции общества на его поступок.