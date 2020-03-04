Актер оценил топ-5 желанных женщин России

Первое место досталось супермодели Ирине Шейк. Она уже неоднократно получала звание самой красивой женщины по версии различных журналов.

Вторую строчку заняла поп-певица и бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева. А тройку лидеров замкнула телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева.

На четвертое место попала актриса Любовь Аксенова. Журналисты уже несколько раз выделяли ее как самую привлекательную актрису в России. Следом за ней разместилась певица Анна Седокова.

Андрей Чадов изучил рейтинг и предположил, почему именно эти женщины оказались в списке. По его мнению, привлекательность создает внутреннее состояние женщины, а не ее внешний вид. Актер посчитал главным секретом уверенность в себе.

«Можно быть длинноногой, с грудью и попой, при этом абсолютно в себе неуверенной. Такие женщины, как набор мышц, хватит на два раза», — подчеркнул Чадов.