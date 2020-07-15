Актер МХАТа отсудил у театра больше 100 тысяч рублей за «низкую» зарплату

Артист Александр Титоренко судится с родным МХАТ им. Горького из-за зарплаты. Таганский суд Москвы потребовал заплатить артистку почти 160 тысяч рублей.

Об этом сказано в тексте решения суда. Документ оказался в распоряжении ТАСС. Там сказано, что Титоренко должен получить 159 733 рубля в качестве оплаты задолженности по зарплате с сентября по декабрь 2019 года, а также в качестве компенсации морального вреда.

При этом артист хотел получить от театра 300 тысяч рублей. Там он работает с 2006 года. Ежемесячно Александр получал оклад в размере 150 тысяч рублей. Однако руководство МХАТа в 2019 году созвало комиссию по оценке показателей эффективности. На ней решили понизить зарплату Титоренко и лишить его надбавки. Это показалось актеру несправедливым, поэтому он подал в суд.

Александр Титоренко известен работой в спектаклях «Частная жизнь королевы», «Граф Нулин и другое», «Вождь краснокожих», «Сосед — соседка». Ранее он служил в Московском областном Государственном камерном театре и Орехово-Зуевском народном драматическом театре — спутнике МХАТ им. Горького.

Ранее стало известно, что в спектакле МХАТ им. Горького «Сцены из супружеской жизни» вместо Александра Домогарова будет играть Гоша Куценко.