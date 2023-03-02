Эксклюзив 02 марта 2023, 09:13 Актер Мартиросян опроверг слухи о госпитализации Актер Мартиросян опроверг слухи о госпитализации в московскую клинику РИА «Новости»

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Российский актер театра и кино Георгий Мартиросян опроверг появившиеся в Сети слухи о своей госпитализации в одну из больниц в Москве. Об этом он сообщил «360».

«Врут, конечно. Мне уже несколько звонков поступило с вопросами о госпитализации. У меня все хорошо», — сказал он.

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Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что 75-летнего Мартиросяна доставили в одну из московских клиник, где врачи обнаружили у него воспалительные процессы, потребовавшие вмешательства врачей-урологов.

Мартиросян известен большому кругу зрителей благодаря ярким ролям в серии кинофильмов «Любить по-русски», а также сериалам «Воронины» и «Ранетки».