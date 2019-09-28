Актер Максим Аверин не стал извиняться за дебош на борту

Актер Максим Аверин, устроивший дебош в самолете по пути из Барнаула в Москву, не стал извиняться. По его мнению, ничего такого не случилось.

«Мне извиняться не перед кем. Потому что я ничего не сделал», — сказал Аверин на вопросы журналистов, покидая аэропорт.

Он добавил, что в самолете «ничего не случилось». Видео с общением Аверина с журналистами опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Между тем в сети есть видео дебоша, устроенного Авериным на борту. По некоторым данным, его зачинщиком стал директор артиста Николай Коренев.

Максима Аверина оштрафовали за дебош в самолете Подробнее

Кроме того, пресс-служба «Аэрофлота» подтвердила «360», что два пассажира бизнес-класса вели себя неподобающе на рейсе из Барнаула в Москву. В авиакомпании рассказали, что те нецензурно выражались и создавали дискомфорт для других пассажиров, а на устные и письменные предупреждения экипажа не реагировали.

После приземления обоих пассажиров задержали полицейские. В отношении Аверина был составлен административный протокол, его оштрафовали на 500 рублей.