Творчество музыкальной группы «Ласковый май» повлияло на жизнь целого поколения советских и российских людей. Об этом «360» заявил один из основателей бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов.

Утром 23 июня стало известно о смерти экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова на 49-м году жизни по причине острой сердечной недостаточности.

«То, что делал „Ласковый май“, повлияло на жизнь целого поколения людей, это их молодость и детство. Что тут скажешь, жалко, когда уходят люди, не достигшие преклонных лет», — сказал он.

По словам Леонидова, в одно время «Секрет» и «Ласковый май» были одними из главных групп в СССР, но с Шатуновым ему так и не удалось познакомиться лично.

Известно, что у Шатунова остались жена Светлана, дочь Эстелла и сын Дэннис.

Певец Андрей Державин назвал творчество Шатунова символом поколения, а лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин счел уход из жизни исполнителя настоящей трагедией.