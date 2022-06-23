«Ласковый май» повлиял на жизнь целого поколения людей — Максим Леонидов
Максим Леонидов: «Ласковый май» повлиял на жизнь целого поколения людей
Творчество музыкальной группы «Ласковый май» повлияло на жизнь целого поколения советских и российских людей. Об этом «360» заявил один из основателей бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов.
Утром 23 июня стало известно о смерти экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова на 49-м году жизни по причине острой сердечной недостаточности.
«То, что делал „Ласковый май“, повлияло на жизнь целого поколения людей, это их молодость и детство. Что тут скажешь, жалко, когда уходят люди, не достигшие преклонных лет», — сказал он.
По словам Леонидова, в одно время «Секрет» и «Ласковый май» были одними из главных групп в СССР, но с Шатуновым ему так и не удалось познакомиться лично.
Известно, что у Шатунова остались жена Светлана, дочь Эстелла и сын Дэннис.
Певец Андрей Державин назвал творчество Шатунова символом поколения, а лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин счел уход из жизни исполнителя настоящей трагедией.