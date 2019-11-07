Актер Купцов из «Неотложки» скончался в возрасте 64 лет
На 65-м году из жизни ушел народный артист Татарстана и заслуженный артист России Александр Купцов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Казанский ТЮЗ.
По данным издания, актер скончался накануне. Он успел сыграть свою последнюю роль в постановке «Маленький принц». Коллеги охарактеризовали его как интеллигентного, принципиального и активного человека, который пользовался любовью среди зрителей.
На его счету десятки работ не только в театре, но и в кинематографе. Он снимался в сериале «Неотложка» и фильмах «Земля прокаженных», «Голубка» и «Зулейха». Уточняется, что прощание с Купцовым пройдет в помещении Казанского ТЮЗа 9 ноября. Его похоронят на кладбище в поселке Салмачи.