Общество 17 января 2023, 16:34 Актер Кучко скончался в возрасте 79 лет

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На 80-м году из жизни ушел российский артист Леонид Кучко. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на сайт Могилевского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича.

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В 70-х годах Кучко окончил Белорусский театрально-художественный институт. После учебы в университете он работал в театрах Минска, Могилева, Новосибирска и Томска. Актер получил известность после съемках в таких телепроектах, как «Человек войны», «Темная ночь», «Иван да Марья», «Детективное агентство», «Суд» и «Вызов».