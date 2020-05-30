Актер Юльен Балмусов умер от СОVID-19. Он озвучивал Дарта Вейдера в «Звездных войнах»

Актер Российского академического молодежного театра (РАМТ) Юльен Балмусов умер на 80-м году жизни. Врачи выявили у него заражение коронавирусом.

«Юльен Балмусов скончался на 80-м году жизни от коронавирусной инфекции», — сообщили РБК в пресс-службе театра.

Балмусов родился 6 июля 1940 года в Москве. После окончания Щепкинского училища он в 1962 году поступил на службу в РАМТ. На сцене молодежного театра он сыграл более 100 ролей. В 2002 году ему присвоили звание народного артиста Российской Федерации.

Он снимался в кино. В фильмографии Балмусова более 30 полнометражных картин и телевизионных сериалах. Актер играл в лентах «Залп „Авроры“», «На Гранатовых островах» и других.

Известен он и как актер дубляжа. Балмусов был русским голосом главного злодея фантастической саги «Звездные войны» Дарта Вейдера. Он озвучивал героев таких компьютерных игр, как Sanitarium, Warcraft III: Reign of Chaos и Advent Rising.