Общество 07 января 2023, 10:57 Актер из «Терминатора» умер в США TMZ: американский актер Эрл Боэн скончался в 81 год Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Голливудский актер Эрл Боэн скончался на 82-м году жизни. Об этом со ссылкой на его окружение сообщило издание TMZ.

«Боэн скончался на Гавайях в четверг. Причину его смерти раскрывать родные не стали», — отметили в публикации.

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Широкому кругу зрителей Боэн известен по роли доктора Питера Сильбермана в популярной кинофраншизе «Терминатор».

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Он является единственным актером в серии, который принял участие во всех трех первых фильмах серии, кроме главного героя Арнольда Шварценеггера.

Боэн также снимался в таких фильмах, как «Чужая нация», «Чокнутый профессор — 2», «Мозги набекрень», «Битва за пределами звезд», «Голый пистолет 33», «Зорро» и других.

Активную работу в кино он прекратил в 2003 году, однако продолжил заниматься озвучкой видеоигр, мультфильмов и трудился на радио.