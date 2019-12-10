Актер из «Сватов» прокомментировал слухи о новом сезоне сериала

Федор Добронравов опроверг слухи об актерском составе новых «Сватов» Подробнее

По информации ИА Nаtiоn Nеws, поклонники «Сватов» заволновались из-за того, что сериал придется ждать слишком долго. Однако Добронравов призвал не верить сплетням. По его словам, съемки начнутся в ближайшее время, так как по сюжету нужна зима и много снега.

Актер также прокомментировал слухи сгоревшем доме под Киевом. В том здании снимали шестой сезон сериала. Добронравов признался, что устал от слухов. Он уточнил, что «людям нечего делать», поэтому его уже не раз «хоронили». По его мнению, те, кто распускают сплетни, должны нести ответственность за это.