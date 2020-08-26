Актер из «Сватов» назвал возможную дату выхода нового сезона

Седьмую часть «Сватов» зрители, вероятнее всего, смогут увидеть не раньше следующего года, предположил актер.

Он напомнил, что съемки сезона, которые начались еще в 2017 году, по-прежнему не возобновились из-за сложной эпидемиологической обстановки. Кроме того, у актера поинтересовались, появятся ли в кадре его новые коллеги по сериалу.

«Пускай это останется интригой», — ответил Добронравов.

По его словам, пандемия коронавирусной инфекции не нанесла сильный удар по сериалу.

«Нет, ничего не поменялось. Сцен про жизненные ситуации, связанные с пандемией, также не будет», — пояснил актер, полюбившийся зрителям в роли Ивана Будько.

О возобновлении съемок Добронравову пока ничего не известно.

«Да Бог его знает, пока не возобновили, не знаю. Но сам сериал, думаю, что выйдет уже к 2021 году», — сказал артист.